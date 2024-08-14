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玉晶光營收優於預期！大小摩給予「優於大盤」評等 目標價800、620元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

光學鏡頭廠玉晶光（3406）近日股價雖震盪整理，不過摩根士丹利證券（大摩）、摩根大通證券（小摩）紛紛在最新出具的個股報告中，看好玉晶光第2季營收亮眼，在iPhone營收增長、毛利率改善下，皆給予「優於大盤」評等，目標價分別給予800元、620元。

大摩科技硬體產業分析師孟羽表示，毛利率由2023年第2季的30.1%大幅提升至2024年第2季的36.8%及成本降低，玉晶光今年第2季營收優於預期，隨季節性需求改善，2024年下半年表現有望進一步提升，預計未來隨盈利上升，市場將對玉晶光進行重新估值，下半年有望迎來更佳的營收表現，因此維持「優於大盤」評等、目標價也維持800元。

展望後市，小摩科技產業分析師楊維倫表示，基於更高的產能利用率（UTR）和逐步改善的高端鏡頭良率，上調2024年下半年及2025年的毛利率預測，隨iPhone 16相關組件庫存預計在8、9月進一步增加，第3季每股稅後盈餘（EPS）預測也上調2%至13.1元，因此給予「優於大盤」評級、目標價由560元升至620元。

不過，楊維倫補充，考量到玉晶光營運費用有效控制，和營收規模帶來更大的槓桿效應，因此下調2025年的營運費用預估。此外，對於iPhone 17將配備更多AI功能及相關硬件升級等，換機潮展望更加樂觀。因此，將2025年的EPS預測上調約10%，前景亮眼。

營收 玉晶光

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台泥上季EPS 0.25元

南僑上季EPS 1.08元

大摩典藏珍稀年份系列 限量發行2005及2008年份威士忌

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