金管會主委視察友善銀行 關注無障礙設施

金管會主委彭金隆上午偕同銀行局、衛福部等單位，前往台北市金融友善服務示範點視察，第一站前往永豐銀行濟南路分行，永豐銀行展示無障礙ATM以及各種無障礙軟硬體設施，力求打造友善輔助空間。

永豐銀行表示，濟南路分行設有容膝式及感應式ATM、臨櫃方面則設有聽障手語翻譯、容膝櫃檯空間、升降桌面寫字台及手語翻譯服務，並提供線上文字客服以及口述免填單等金融友善輔助工具供民眾使用。 金管會主委彭金隆（中）上午前往永豐銀行濟南路分行，視察金融無障礙軟硬體設備。記者曾原信／攝影 金管會主委彭金隆（右）上午前往永豐銀行濟南路分行，視察金融無障礙軟硬體設備，並前往無障礙廁所察看。記者曾原信／攝影 金管會主委彭金隆（中）上午前往永豐銀行濟南路分行，視察金融無障礙軟硬體設備。記者曾原信／攝影