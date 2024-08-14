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京城銀招親中止股價先行反應 今隨大盤上漲但尚未填息

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

京城銀行（2809）招親合併經歷數月後無疾而終，今天京城銀股價隨大盤上漲，但是京城銀股價之前已先跌一段，除息後處貼息狀態，早盤一度漲至54.30元。京城銀今天針對招親合併案中止一說，則是表示對市場傳聞一概不評論。

據悉，京城銀之前與幾家金控接觸洽談合併，原本可望6月股東會有初步結果，但價格問題使得談判膠著，這段期間京城銀股價不僅一路上漲到60元之上，6月下旬、除息交易前還來到68元的高點，但是隨著合併談判無法達成共識，京城銀股價也呈現拉回，於除息後走勢波動，並在7月底大盤崩跌、8月初公布7月獲利欠佳等影響下跌破60元大關。

金融圈人士指出，過去京城銀擬併安泰銀（2849），京城銀是主併方因此股價維持高檔，但是在合併談判破局前股價拉回先行反映，而京城銀此次擬併入金控，其股價創高對合併談判則是形成阻礙，另外，京城銀確實不同於一般銀行，這對價格談判認知落差也有所影響，協商不易最終沒有結果。

京城銀行 除息

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