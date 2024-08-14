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彭博：台灣壽險業獲利了結海外債券ETF 有助支撐新台幣

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
彭博分析，新台幣兌美元匯價可望因壽險業者贖回海外債券ETF的資金流動，獲得支撐。 路透
彭博分析，新台幣兌美元匯價可望因壽險業者贖回海外債券ETF的資金流動，獲得支撐。 路透

彭博資訊分析指出，台灣壽險業獲利了結海外債券指數型基金（ETF），或許能支撐新台幣兌美元的匯價走勢。

彭博指出，隨著美國經濟衰退的擔憂減退，市場也不再期待聯準會（Fed）大幅降息。台灣壽險業者或將因利率下跌空間有限，獲利了結手上的海外債券ETF，這股資金回流可望支撐新台幣。

本月頭兩周，美國科技公司財報不佳、地緣政治紛擾與全球利差交易大平艙等利空頻傳，引發外資賣超台股新台幣1,480億元，新台幣兌美元同期卻逆勢上漲逾1%。股匯走勢截然不同，原因除了反映市場看空美元，也源自於壽險公司出售所持有的海外債券ETF，衍生出更多的新台幣需求。

若接下來的美國通膨數據能支持經濟軟著陸的前景，預料將激勵台灣壽險業者贖回更多債券ETF，發行ETF的投信公司需要相應賣出海外債券，將外幣資金匯回為新台幣，支付給壽險客戶。因此，當海外債券ETF資金淨流出時，代表了匯市將有來自投信的資金匯入，帶動新台幣升值。

海外債券ETF的資金流動對新台幣的影響力日益重要。今年3月時，儘管當下有外資大舉流入台灣股市，但是創紀錄的海外債券ETF購買規模，卻在當時因資金流出，帶給新台幣帶來壓力。

根據金管會截至5月底的統計，台灣壽險業者持有超過新台幣1.6兆元（約490億美元）的台灣掛牌、連結海外債券ETF，壽險業整體海外投資規模則為新台幣22.7兆元。

債券ETF 壽險業 新台幣

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