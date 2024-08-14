股匯雙漲新台幣攻高 盤中升值近2角站上32.2元關卡
美國通膨壓力減輕，投資人情緒振奮，美股4大指數收高，激勵台灣股匯同步狂飆，台股今天早盤漲逾250點、站回22000點關卡之上，新台幣匯率也強勢攻高、升近2角，盤中最高升抵32.276元，寫下逾2個月盤中新高紀錄。
美國7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，顯示通膨壓力減緩，投資人對這個數據表示熱烈歡迎，並維持聯邦準備理事會（Fed）將在9月降息的預期，美股4大指數收高。
美股領漲之下，台股今天早盤漲逾250點，至22000點之上；新台幣兌美元同步走升，一早以32.41元開出後，氣勢如虹，接連闖過32.4元、32.3元關卡，挺進32.2元價位。
匯銀人士分析，美國PPI數據捎來正面訊息，但接下來的消費者物價指數（CPI）更顯關鍵，將牽動市場情緒；此外，中東地緣緊張情勢升溫，也可能帶來變數，短期金融市場不確定性仍多。
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