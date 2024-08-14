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永豐銀行總座：美國經濟不可能硬著陸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐銀行總經理莊銘福（左）表示，美國經濟不可能硬著陸，一定是軟著陸。右為永豐金控總經理朱士廷。圖／聯合報系資料照片
永豐銀行總經理莊銘福（左）表示，美國經濟不可能硬著陸，一定是軟著陸。右為永豐金控總經理朱士廷。圖／聯合報系資料照片

金管會主委彭金隆今日上午赴永豐銀行彰化銀行兩家銀行的分行參觀無障礙設施，會後永豐銀行總經理莊銘福受訪時指出，未來會進行更多分行的無障礙友善服務提供的改造，會有3至5年計畫，倘有些地方不適合作無障礙設施，則會考慮分行搬遷。此外，對於媒體提問美國經濟情勢，他回應，美國經濟不可能硬著陸，一定是軟著陸。

由於雙北市要再向金管會新申請到分行執照很難，因此大多數銀行都會選擇在有限的據點之間進行遷移。對此莊銘福也表示，很多老舊社區的據點，由於仍有服務在地居民的需求，因此不會遷移，而會透過線上線下整合的方式，來彌補實體據點服務不到的地方。

對於聯準會可能9月降息2碼（0.5個百分點），莊銘福也表示，美國降息對銀行業絕對是好事，近一年多來可發現，除了美國經濟仍維持一定強度之外，其他國家的經濟都受到高利的傷害，因為利率維持在高檔，企業利息負擔就會增加，營運被衝擊，如今降息一定會對企業有利，銀行自然會受惠。

彭金隆 彰化銀行 永豐銀行 美國經濟 金管會 降息

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