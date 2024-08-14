美通膨數據擴大市場波動 股債資產需求一起上

儘管中東與俄烏戰場的衝突有可能在本周內擴大，但市場最關注的還是本周三(14日)即將發布的美國最新通膨數據。摩根資管理表示，原本市場預期聯準會9月會降息1碼，但近期金融市場波動劇烈，且若美國最新通膨數據超乎預期，不排除擴大降息幅度到2碼，加上其他如就業和美國大選等情勢，投資人可對美國資產應該股債並重，以度過變數加劇的第3季。

根據統計，在歷經8月6日到8日的反彈後，美股S&P 500指數自本周開始又進入到了震盪整理的狀態，大盤在9日、12日與13日的漲幅幾乎紋風不動，即便是那斯達克指數也是如此表現，更特別的是，就連美國10年期公債殖率也固定維持在3.90~3.99%區間，可見市場當前都在觀望美國最新的通膨數據，是否會影響到原本對聯準會的決策預期。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，無論美國公布的7月通膨數據表現如何，都會發現通膨有其僵固性，因為全球供應鏈的重組與地緣政治的衝擊，都會對終端產品的價格造成推升，而這些變數都不是聯準會能控制。

楊若萱表示，儘管之前市場上曾有句話叫「投資不要與聯準會對作」，但無論聯準會最終會採取什麼決策，它的目的都是要維持美國經濟的平穩運行；站在這樣的基礎上，投資人該做的就不是去猜測聯準會9月的升降息動或或幅度，而是自己有沒有為可能的政策變化做好準備，所以當前最佳的投資策略，反而是股票債券與REITs等實質資產一起上，用多元配置的方式去因應可能的波動。

楊若萱表示，根據統計，在一個投資組合中，若對「美國股票指數」與「美國企業債指數」各配置約四成的比例，然後再搭配約2成的「美國REITs指數」，可發現自2000年以來至今，這種配置策略不只享有比較高的風險調整後報酬，在過去24年內也創下573%的總回報，大幅優於純美股指數的465%累計報酬，或一般股6債4比指數367%累計報酬，可見投資期間愈長，遭遇的風險愈多，這種股債配置策略就相對具有競爭力。