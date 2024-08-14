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惠譽授予凱基人壽 擬發2024第一期無擔保次順位公司債甲券AA-(twn)評等

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽國際信用評等公司已授予凱基人壽擬發行的新台幣次順位公司債'AA-(twn)'的評等。該擬發行公司債券為凱基人壽的直接、無擔保、次順位之債務。 債券募集資金將用於強化財務結構、充實自有資本及提升資本適足率。

惠譽國際表示，擬發行公司債的評等較凱基人壽‘AA(twn)’的國內長期評等低一個級距，以反映惠譽對經營實體發行的次順位公司債在發生違約時「低於平均」的回收率假設。本次發行次順位公司債的受償順序僅次於凱基人壽其他存續及未來的非次順位債務。

受評公司債的固定到期期限為10年。鑒於惠譽預期該公司債不履約風險極小，因此未對其評等進行調降更多級距。即使發行人未滿足最低監管償付能力要求，發行人亦不能隨意選擇延後支付利息。

惠譽依據其「監管優先權」原則，在衡量法定資本償付能力時賦予擬發行證券股權權重，並在資本適足率評估中同樣將這些證券歸類為100%的股權資本。但是，鑒於受評證券為有固定期限之證券，其在惠譽的財務槓桿率計算中被列為100%的債務。

這次發行將推高凱基人壽的財務槓桿率；然而，惠譽預計，這次證券發行後凱基人壽的財務槓桿率仍將與其評等相稱。

公司債 凱基人壽 惠譽

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