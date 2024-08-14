富邦證券與新北市政府 共同舉辦公益活動

富邦證券致力實踐企業社會責任，12日與新北市政府動物保護防疫處共同於新北市毛寶貝生命教育園區舉辦「新北市政府動物情、富邦愛」活動。活動安排「台灣動物輔助活動及治療協會」訓練有素的「狗醫生」，搭配富邦證券愛心志工，陪伴「中華民國好牧人關懷之家協進會」受助的自閉兒童，透過與療癒天使「狗醫生」的互動，協助自閉兒童增加社交互動及情感連結。富邦慈善基金會也參與協辦。

代表富邦證券出席活動的副總經理蘇美秀表示，此次邀請「狗醫生」團隊化身為療癒天使，與富邦證券愛心志工一起陪伴自閉兒童，透過與動物互動，舒緩壓力，降低焦慮，增進幸福感。此次活動也積極向大眾推廣動物療癒理念，提供面對流浪動物問題的解方。富邦證券期望藉此活動串連各界正向力量，積極落實永續作為與實踐企業社會責任。

新北市農業局代理局長諶錫輝表示，動物輔助治療是加入動物參與的一種療癒方式，研究指出，動物輔助治療對社交溝通能力缺失的兒童有正面效果，兒童們在治療後在社交行為及溝通能力上都有明顯進步。動物能提供支持、陪伴以及被照顧機會，特教學生有能力不足、口語表達不佳的問題，可以透過撫摸、擁抱毛寶貝等肢體動作，發揮超越語言的療癒效果。

此次活動中，富邦證券也透過影片欣賞、有獎徵答的流程設計，與在場的民眾互動，宣導金融理財與投資反詐騙的理念，積極配合金管會金融資安行動方案2.0，持續落實推動反詐騙宣傳，期望提升民眾識詐、阻詐的能力。

為鼓勵同仁回饋社會、參與公益活動，富邦證券在董事長程明乾的大力支持下，今年將陸續於全台各地的營業據點規劃舉辦相關活動，擴大富邦證券員工的社會參與，將社會責任落實於同仁的生活日常，展現富邦證券「正向力量 開創價值」的品牌核心理念。