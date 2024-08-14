帶病投保 金管會指出保險公司可作二件事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
帶病投保，金管會指出保險公司可作二件事。圖／本報系資料照片
帶病投保，金管會指出保險公司可作二件事。圖／本報系資料照片

金管會13日提醒消費者，投保健康險時，必須據實回答保險公司於要保書上的書面詢問，亦即確實告知健康狀況，不可隱藏，否則保險公司有權在契約訂定後2年內，若知道有解除原因之後的一個月內解除契約，此外即使超過2年不能解約，但也可以不履行理賠責任。

金管會舉例，包括要保人過去是否有「過去5年內曾患有高血壓、癌症等疾病」、「最近2個月有因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥」等情形，都要如實讓保險公司知悉保戶的健康狀況，作為評估是否承保、設定承保條件及承保費率的依據，如要保人的告知內容有隱匿、遺漏不為說明或為不實的說明，足以變更或減少保險公司對於危險的估計，則依保險法第64條規定，保險公司在契約訂定後2年內可以解除契約，其中，保險公司須在知有解除原因後，一個月內行使解除契約權。

金管會也接著指出，被保險人「帶病投保」且未據實告知，即使保險契約訂立後超過2年，保險公司不得解除契約，但依保險法第127條規定，保險公司對投保前已發生的疾病，不論經過多久時間，仍不負給付保險金的責任。因此，為避免保戶投保時有未就要保書的書面詢問據實告知，而遭保險公司解除保險契約，金管會再次提醒消費者於投保健康保險時應誠實告知健康狀態，以避免衍生消費爭議。

保險金 消費 金管會

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