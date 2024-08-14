政院公布經發會公布召集人顧問名單 金融業四巨頭入榜

行政院13日公布「經濟發展委員會」的經濟顧問名單，其中在「創新經濟」的議題上，金融業的份量可見一斑，除了由國泰金控總經理李長庚為共同召集人之一，和台積電前董事長劉德音、和國科會主委吳誠文並列之外，在金融創新議題上，更有三位金控公司董座級的高層擔任顧問，他們分別是工商協進會理事長暨台新金控董事長吳東亮、票券金融公會理事長魏啟林及玉山金控董事長黃男州。

相較於吳東亮、魏啟林兩人的年紀、輩份旗鼓相當，且二人分別有工商協進會理事長、票券公會理事長的身份，年輕一輩的黃男州則可說是新生代的代表，不具任何公會理事長身份，玉山金也非大型金控，但卻能單槍匹馬地出任三位有限名額中其中的一位顧問，黃男州領軍玉山金，在金融創新上所展現的活力受到府院肯定的程度亦由此可見。

本身是台南佳里人的黃男州，清大動力機械系畢業的他，本身就是「理工男」，1992年即加入玉山銀行的他，一路從玉山銀基層作到總經理、董事長，玉山銀規模雖然沒有其他大型銀行來得大，但從信用卡業務、信貸、線上存匯等，處處展現創新領頭羊之姿，例如，目前其臨櫃業務已有5成數位化、小額信貸更有90%以線上評估進件，此外，對於「信用小白」向銀行借不到錢，玉山銀行更是打頭陣，以運用大數據分析的「財力評估模型」成為金管會主委彭金隆開放「輕量沙盒」第一個示範案例，甚至能以此來突破銀行進軍BNPL的路障，由此可見主管機關對於玉山金在金融創新的肯定。

而在組織架構的管理上，黃男州升任金控和銀行董事長之後，也展現對玉山金在金融科技發展的重視。例如，黃男州不但首創業界之先，設立科技諮詢委員會，由他親自出任召集人，並特別延攬簡立峰、盧希鵬、簡宏偉、高嘉良等國內外的人工智慧、數位賦能、電子商務、資訊安全等領域的外部專家出任委員來提升玉山金的競爭力，此外，玉山金也是最早設立「科技長」的金控，這些成果，府院也都看在眼裡，這也使年輕一輩的黃男州，和兩位大老一起擔任金融創新顧問。