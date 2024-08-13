獨／不併了 京城銀行併購案畫下句點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
京城銀的併購案畫下句點。 （本報系資料庫）
京城銀的併購案畫下句點。 （本報系資料庫）

知情人士透露，從今年4月中旬以來，已延續快4個月的京城銀行併購案花落誰家話題，如今已悄悄畫上句點，潛在買家和京城銀行所簽署的MOU意向書，談判議價時間已到截止時限，仍未談出價格，為了安定員工人心，京城銀行已決定不再續談，先好好經營，此次併購案畫下句點。

據了解，近四個月來，除了中信金、永豐金兩大潛在買家之外，其實開發金也曾為了壯大旗下凱基銀行的規模，亦與京城銀接觸，在今年六月股東會前後，京城銀為了照顧員工權益，在價格上願意讓利給買方，也曾向買家提議，可以採取二個階段、不同價格收購的方式來完成併購，但最後潛在買家在價格上，均無法和賣方之間達成共識。

接近京城銀高層的人士指出，由於談判時間太久，隨著遲未談出結論：「員工好比待宰的羊，人心不安。」與其如此，仍不如先把併購案直接隨著MOU議價期限到期而作罷，就好好先專心經營。

京城銀的股價今日以每股53.2元作收，最高曾在6月間來到每股68元，也因此成為買賣雙方的「議價障礙」；其中，京城銀行董事長戴誠志長期帶領京城銀行，一步步成為小型銀行中獲利最為亮眼，也使所有潛在買家均存疑，戴誠志若離開京城銀，是否值得出這麼高的價來買，雖然7、8月間股市開始動盪，京城銀價格也回檔，但買賣雙方在價格看法的歧見仍深，因此使這一回合的議價畫上句點，即使之後要再重啟爐灶，也得和潛在買方再重簽MOU進行議價。

京城銀行 併購 凱基銀行

延伸閱讀

屏縣與紐西蘭羅托路亞市簽署MOU 3面向深化合作

中油簽MOU 研發地熱探勘

加快肺纖維化新藥研發 中榮、百靈佳殷格翰簽MOU

中油與中研院及央大簽署地熱研究探勘與開發技術MOU

相關新聞

隱瞞帶病投保 金管會：契約2年內保險公司有權解除契約

金管會13日提醒消費者，投保健康險時，據實回答保險公司於要保書上的書面詢問，也就是健康告知事項，否則保險公司可以在契約訂...

明卸任臺銀董座 呂桔誠：八年前主動請纓回到臺銀服務

臺銀今日特別為董事長呂桔誠舉辦卸任感恩歡送茶會。呂桔誠表示，2016年起再次加入政府團隊時，即毅然主動請纓回到臺銀服務，...

國銀大陸曝險六月底比重降至20.3% 今年底預估跌破2字頭

金管會今日公布最新的金融三業大陸曝險統計，最新統計顯示，銀行業總曝險金額續降至9362億元，占總淨值4.6兆的20.3%...

獨／不併了 京城銀行併購案畫下句點

知情人士透露，從今年4月中旬以來，已延續快4個月的京城銀行併購案花落誰家話題，如今已悄悄畫上句點，潛在買家和京城銀行所簽...

台銀舉辦歡送茶會 董座呂桔誠：8年前主動請纓赴台銀

八大公股行庫新人事布局，明天下午全面交接，台灣銀行今日為現任董事長呂桔誠舉辦歡送茶會，呂桔誠回顧，自2004年第一次奉派...

最低僅30美元！台新Richart攜手證券 推預約美股定期定額

想買蘋果、特斯拉、輝達（NVIDIA）股票看過來！美國可望在九月迎來首波降息，帶動美股指數上揚。看準美股投資熱度持續升溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。