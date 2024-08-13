獨／不併了 京城銀行併購案畫下句點

知情人士透露，從今年4月中旬以來，已延續快4個月的京城銀行併購案花落誰家話題，如今已悄悄畫上句點，潛在買家和京城銀行所簽署的MOU意向書，談判議價時間已到截止時限，仍未談出價格，為了安定員工人心，京城銀行已決定不再續談，先好好經營，此次併購案畫下句點。

據了解，近四個月來，除了中信金、永豐金兩大潛在買家之外，其實開發金也曾為了壯大旗下凱基銀行的規模，亦與京城銀接觸，在今年六月股東會前後，京城銀為了照顧員工權益，在價格上願意讓利給買方，也曾向買家提議，可以採取二個階段、不同價格收購的方式來完成併購，但最後潛在買家在價格上，均無法和賣方之間達成共識。

接近京城銀高層的人士指出，由於談判時間太久，隨著遲未談出結論：「員工好比待宰的羊，人心不安。」與其如此，仍不如先把併購案直接隨著MOU議價期限到期而作罷，就好好先專心經營。

京城銀的股價今日以每股53.2元作收，最高曾在6月間來到每股68元，也因此成為買賣雙方的「議價障礙」；其中，京城銀行董事長戴誠志長期帶領京城銀行，一步步成為小型銀行中獲利最為亮眼，也使所有潛在買家均存疑，戴誠志若離開京城銀，是否值得出這麼高的價來買，雖然7、8月間股市開始動盪，京城銀價格也回檔，但買賣雙方在價格看法的歧見仍深，因此使這一回合的議價畫上句點，即使之後要再重啟爐灶，也得和潛在買方再重簽MOU進行議價。