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富邦金 入選500大永續企業

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦金控以全球跨領域第68名的傑出表現，入選首屆《TIME》全球500大永續企業，優異表現深受國際肯定。富邦金／提供
富邦金控以全球跨領域第68名的傑出表現，入選首屆《TIME》全球500大永續企業，優異表現深受國際肯定。富邦金／提供

繼今年初蟬聯《Brand Finance》全球500大永續聲譽品牌，富邦金控（2881）再入選首屆《TIME》時代雜誌全球500大永續企業（World’s Most Sustainable Companies），以全球跨領域第68名的傑出表現入榜，排名全球金融業前十名，也是全台六家進入百強的企業之一，顯見富邦金控長期投入永續經營的斐然表現，已穩居世界標竿。　　

美國發行量最大的雜誌《TIME》今年首度與數據公司Statista合作，針對全球超過5,000家具規模與影響力之公司，透過嚴格的篩選機制、並依20多項關鍵永續數據，最終評選出全球500大永續企業（World’s Most Sustainable Companies）。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控為台灣資產規模第二大、市值第一大的金融控股公司，截至2024年3月底，總資產已逾11.5兆元，並連續15年穩居台灣金控業每股純益獲利龍頭。

在追求經營績效的同時，富邦金控亦不忘企業社會責任，致力追求永續共好，在金融本業，領軍台灣綠色金融發展，透過投、融資發揮資金的力量，推動價值鏈永續轉型，2023年綠色金融成果已超過2.57兆元，並增訂2030年綠色金融目標為2.91兆元。

在非金融面，則運用富邦的品牌影響力，透過體育、藝文等各項活動，號召大眾共同朝低碳永續的生活邁進。

由富邦金控於2021年發起的Run For GreenTM計畫，預計五年內為台灣種下10萬棵樹，截至2023年底，已在全台各地種下超過8萬棵樹、目標達成率82%；由富邦以十年時間傾力打造的富邦美術館也於今年5月盛大開幕，不只是富邦在藝術領域深耕多年的重大里程碑，亦是企業對社會與文化長期承諾的具體實踐。

富邦金控積極落實綠色營運，2022年通過科學基礎減碳目標（SBT）審查並成為RE100（百分之百再生能源倡議）會員後，持續以具體行動展現履行承諾之決心，自去年成功整合三家子公司同步導入綠電，今年再偕同六家子公司在76處據點、115個電表新增導入共439萬度綠電，創台灣金融業外島據點導入綠電的首例，預計至今年底，富邦金控及子公司累計綠電總採購量將達1,425.1萬度。

富邦金控 綠電

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