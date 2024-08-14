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兆豐銀 扎根理財、防詐教育

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
兆豐銀行舉辦理財夏令營圓滿成功，向下扎根教導學童金融知識、學習識詐與防詐。兆豐銀行／提供
兆豐銀行舉辦理財夏令營圓滿成功，向下扎根教導學童金融知識、學習識詐與防詐。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行落實公平待客及ESG普惠金融，日前於北、中、南舉辦三場「兆豐夏令營-理財特攻隊」活動，向下扎根金融理財教育，且將防詐為主的「金融安全」納入課程，教育學童「識詐」、「防詐」，如何識別常見的詐騙手法，並採取有效的防範措施。

兆豐銀行期望透過此次夏令營，能夠提高學童的金融素養及安全意識，為未來社會培養出具備正確金融觀念與防詐能力的下一代。

「兆豐夏令營-理財特攻隊」巧妙的將生硬難懂的金融常識，設計成生動有趣的課程，包括「守護星球-保險」、「小小銀行家」、「投資星球-理財」等項目，每一段課程皆由專業的金融講師來介紹相關知識，透過互動遊戲、案例分享等方式，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中學習金融知識，啟發孩子們的理財興趣。

兆豐銀表示，面對不斷翻新的金融詐騙手法，兆豐銀特別安排講師，以淺顯易懂的語言，為孩子們解析常見的詐騙手法，如「線上拍賣和購物詐騙、假冒身分詐騙、網絡戀愛詐騙、投資詐騙、獎品詐騙、假冒公益機構詐騙」等，並介紹應對的防詐措施，如「不要隨意透露個人資料、不接受陌生人的要求、不點未知連結、撥打防詐騙專線165」等。

兆豐銀行表示，培養孩子的金融素養是社會責任，希望透過夏令營，讓孩子們從小建立正確的理財觀念，並具備防詐的能力。除了「打詐教育」從小做起外，針對投資經驗較資淺的理財小白客群，兆豐銀行也藉由「廣告招攬真實原則」和「告知與揭露原則」等議題，製作輕鬆詼諧的影片上傳，向民眾傳遞相關資訊，多元深耕金融教育。

兆豐銀行積極實踐公平待客並深植於企業文化中，未來，兆豐銀行將持續努力提供更貼心、更專業的金融服務，以建立友善且溫暖的金融環境。

兆豐銀行 詐騙

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