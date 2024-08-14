台新銀 帶小資族前進美股

美國可望在9月迎來首波降息，帶動美股指數上揚。看準美股投資熱度持續升溫，為方便台灣小資族跨足美股市場，台新Richart數位銀行與台新證券合作，推出預約美股定期定額的功能，最低僅需30美元即可預約申請美股，大幅降低越洋投資的門檻。

日前美國AI類股受到高度關注，投資小白想跟進，卻擔心申購門檻過高且因時差的因素需要深夜看盤，台新銀行表示，Richart傾聽客戶需求，Richart與台新證券致力於推出突破市場的股票投資功能，故聯袂台新證券推出預約美股定期定額投資服務，客戶只需在Richart App內填寫資料並預約開立台新證券複委託帳戶，經台新證券核可後即可開立台新證券複委託帳戶，接著就能透過Richart App預約美股定期定額，最低只要30元美元即可入門，讓民眾不必花大錢，也能成為全球知名企業如蘋果、特斯拉、NVIDIA的小股東。

台新銀行進一步指出，Richart提供簡易多元的外幣服務，適合有海外資金需求的民眾，可以在優惠期間將新台幣兌換美元，做為美股投資的本金、遊學費用、海外旅遊等，除了能享有換匯優惠、也能不定期參與存款專案賺存款利息，是眾多外幣用戶的首選。因應預約美股定期定額功能上線，Richart與台新證券也祭出台美股超殺優惠活動。

即日起預約申請台股或美股定期定額且成功申購者，皆享手續費筆筆新台幣1元的優惠（台新證券提供）。9月前透過Richart開立證券罐與預約開立台新證券戶，即享1,688元台股電子交易折抵金（台新證券提供）。此外，Richart舊戶成功完成預約台股定期定額任務且使用Richart證券交割帳戶（證券罐）扣款者，再享優利活儲1.5%的回饋，還有機會再得LINE POINTS 200點。