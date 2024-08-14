開發資本 成立跨境創新基金

開發金控（2883）子公司中華開發資本旗下開發創新管理顧問，昨（13）日與Cool Japan Fund宣布共同成立「中華開發跨境創新基金」，為開發資本第一支跨足東北亞的海外基金，由開發資本、台日雙方政府基金（國發基金及Cool Japan Fund），以及台灣產業界如奇景光電、精誠資訊等共同成立，基金規模規劃7,500萬美元至1億美元，目前已達首輪關帳金額6,200萬美元。

開發資本指出，在中華開發的關係網絡串連下，日本政府基金Cool Japan Fund 、台灣政府國發基金及產業投資人，代表的是台灣在地資源與日本落地資源的結合，將有效促進台日新創及大型企業進行產業創新與交流。開發跨境創新基金期望打造全新的台日新創共同市場，讓台灣新創公司在成立的第一天，就可以把日本當作HOME MARKET，而日本新創則因為台日文化及地域優勢，可以把台灣做為出海的第一站，進而攜手台灣新創進軍國際。

Cool Japan Fund CEO兼COO川崎憲一表示，透過跨境創新基金，日本、台灣新創公司將在食品、媒體/內容、生活方式和旅遊各領域合作。

開發創新基金總經理郭大經指出，去年3月成立至今的創新加速器日本辦公室，已然成為台日新創交流平台，更是台灣新創產業前進日本的起點。成立開發跨境創新基金目標是協助新創國際化，提供新創開打國際盃最需要的資源包括資金及在地人脈網絡。

開發資本總經理南怡君表示，協助本土及台籍背景企業家、創業家「在地創生、展業八方」，是開發資本的理念，開發資本要當台灣新創進軍全球重要推手的表徵。

開發跨境創新基金看好日本新創投資領域包括移動互聯網、數位轉型、人工智慧/區塊鏈及生活產業等。郭大經指出，日本投資界看好台灣科技相關產業，台灣看好日本生活服務相關產業。開發跨境創新基金將結合各方資源，打造台日新創界最完整的資源平台及跨境共同市場。