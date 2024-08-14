國銀放款中小企 衝上10兆元

國銀對中小企業放款持續爆量，金管會昨（13）日統計，2024年6月國銀對中小企業放款大增1,013億元，月增額創下近30個月來的單月新高，使得整體國銀對中小企業放款餘額衝上10兆元的新里程碑，達到10兆827億元，累計上半年餘額年增幅度，與金管會目標2024全年整體國銀對中小企業放款增額4,200億元的年增幅度相當，金管會也樂觀看待全年新增放款目標順利達陣。

金管會統計顯示，截至今年6月底止，國銀對中小企業放款餘額達10兆827億元，比去年同期年增3.24%，與目標今年全年增加4,200億元的年增率相同，累計已達成全年增額目標的75.3%。6月底餘額較上月底增加1,013億元，相較5月的增額約多了1.01%，比去年同月則是多了6.91%，單月增額並創30個月新高，而且累計餘額站上了10兆元大關的新里程碑，凸顯中小企營運與國銀支持中小企力道均持續擴張。