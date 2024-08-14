國壽7月新契約保費大增 六大壽險連二月站上400億元

壽險公司持續拉高保單宣告利率，提升保戶投資誘因，根據各公司統計，六大壽險7月新契約保費（FYP）為418.6億元，雖較6月427.4億元下滑，仍然連續兩個月突破400億元；今年前七月，六大壽險新契約保費合計為2,667億元，年減3%，推估整體壽險業界，今年前七月新契約保費將接近4,450億元。

國泰金控（2882）旗下國泰人壽7月新契約保費為129.4億元、為六大壽險裡唯一破百億的壽險公司，並較6月大幅成長近36%；統計今年前七月，國壽的新契約保費達653.5億元。

國壽指出，今年上半年，外溢保單新契約保費達66億元，實物給付型保單新契約保費達11億元，銷售量皆持續領先業界；7月各類投資型商品皆有明顯成長，新契約保費較6月增加約76%。

富邦金控子公司富邦人壽7月新契約保費為90.3億元，今年前七月新契約保費646.4億元，緊追國泰人壽身後，並較去年同期成長13.5%；富邦壽指出，持續依客戶需求發展多樣化保障型商品，累計前七月個人健康及傷害險較去年同期成長59%。

南山人壽7月新契約保費為72.6億元，以利變壽險商品、高保障新商品，及投資型年金險為銷售主力，今年前七月合計新契約保費為455.7億元，年增20.6%。南山人壽今年上半年外溢保單新契約銷售件數超過30萬件，蟬聯外溢保單新契約件數之冠；另外，今年上半年長照商品新契約保費超過6.4億元，穩居領導品牌地位。

新光金控子公司新光人壽7月新契約保費29.3億元，累計前七月新契約保費為315.2億元，年增17.5%。

開發金控旗下凱基人壽指出，因質量並重的商品策略奏效，帶動保單銷售動能，7月新契約保費63億元，較6月成長近四成；今年前七月累計新契約保費為308.8億元。

中信金控旗下台灣人壽保險本業穩健成長，7月新契約保費為34億元，累計前七個月新契約保費為287億元，較前一年度成長18.1%。