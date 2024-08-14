金融業海外監理 金管會將有新措施

金融業擔憂全球地緣政治升溫，海外據點與曝險風險增加，金管會研議新監理措施，以保障金融業海外曝險，金管會昨（13）日指出，相關都會有採行一些監理措施，正在循程序進行中，等待拍板定案後，將會對外公布，以讓金融業能對海外據點妥善做好風險管理。

國銀對大陸曝險至6月底，雖然已經降至9,361億元，持續跌破兆元關卡，但仍有立委認為逾9,000億元仍太多，加上中國大陸7月祭出的反台獨條款，假設違反條款，可處沒收財產，在陸投資金融業風險升溫；立委林楚茵曾呼籲金管會應該重新審視對大陸的投資策略，金管會主委彭金隆當時回應，將會密切監視各地區的投資風險，也會考慮調整相關投資標準，以面對國際局勢波瀾震盪。

對於金管會內部針對反台獨條款影響的最新討論進度，金管會銀行局副局長童政彰昨日指出，金管會的確內部已經展開相關研議與監理措施，目前正在循程序進行中，確定後將會對外公布，且涵蓋據點不會只限定中國大陸或是港澳分行，例如銀行業在海外設有超過650據點，同樣會納入。