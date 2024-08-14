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金融業對陸曝險大減千億 銀行業年減739億元「減最多」

經濟日報／ 記者楊筱筠夏淑賢／台北報導
中國大陸經濟動盪，金融三業持續保守應對，續砍對陸曝險。 美聯社
中國大陸經濟動盪，金融三業持續保守應對，續砍對陸曝險。 美聯社

中國大陸經濟動盪，金融三業持續保守應對，續砍對陸曝險。金管會昨（13）日公布今年6月底金融三業對大陸曝險，續降至1兆206億元，年減千億元或8.9％。其中銀行業年減739億元「減最多」，曝險餘額從去年第4季跌破兆元大關後，再探新低，並連續13季下降，保險業年減245億元居次。

如果與5月相比，金融三業對大陸曝險單月減少89億元、接近百億元，市場預估，第4季料金融三業對陸總曝險跌破兆元關卡。

金融三業6月底對大陸曝險狀況
金融三業6月底對大陸曝險狀況

新冠肺炎疫情加上美中貿易戰，對大陸經濟打擊，讓大陸經濟尚未完全走出陰霾，中國大陸6月公布的反台獨法規餘波盪漾，違反其中條款，甚至可以處沒收財產，讓在大陸投資布局的台灣金融業者面臨高度風險，促使曝險餘額持續下滑。

根據金管會公布最新金融三業對大陸曝險狀況，統計至今年6月底，銀行業對大陸曝險年減739億元或年減7.3％；壽險對陸曝險金額703億元，年減245億元或減少25.8％；證券期貨業對大陸曝險金額降至142億元，年減15億元或9.6％。

以絕對金額來看，目前金融三業中，對陸曝險以銀行業9,361億元為最高，與去年同期相比「減最多」也是銀行業。

銀行對陸曝險涵蓋三種類，與去年6月相比，今年6月底國銀對陸曝險項目減少最多為授信、年減772億元，投資年減76億元，不過資金拆存年增109億元。銀行局副局長童政彰指出，受大陸景氣低迷，銀行對投資以及借貸縮手，顯示銀行對大陸曝險採取謹慎保守態度。

保險局副局長蔡火炎強調，至6月底，壽險業對陸曝險占可運用資金比重僅剩下0.2％，較去年同期0.3％更下降，與大陸政經情勢與地緣政治風險升高有關係。

證期局副局長高晶萍則指出，證券期貨業對大陸曝險中，以證券商減最多，年減13億元，主要是自營部位財務性投資減少，原因為對大陸經濟產業發展，進行投資部位調節。


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