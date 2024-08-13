三合一利變終身壽問世 友邦人壽打頭陣

利變型終身壽險市場競爭白熱化，業者的產品也推陳出新，友邦人壽今天宣布推出結合終身壽險、意外失能給付、類長照等三大功能合一的利變型終身壽險綜合型保單，是否帶動其他業者跟進受到高度矚目。

友邦人壽總經理侯文成對於這張名為「友邦人壽樂扶照護利率變動型終身保險」新產品說明，有四大類保險給付亮點，包括1. 若保戶發生12項第一類嚴重的特定重大傷病，則會給約當保額50%的一次性給付；2. 若發生7項第二類嚴重特定傷病，如帕金森氏症、肌少症等，則每年給予約當保額的12%給付，最多給15年。

3. 若發生意外傷害1~6級失能，則會給一次性的約當保額50%給付，還有每年約當保額的12%分期給付，共15年。4. 死亡給付，把所有過去所繳的保費，外加宣告利率的利差（目前訂在2.4%）還給下一代，即使之前三項的給付保戶已拿到，仍不會排擠死亡給付給予的額度，可選擇5年、10年、20年或30年的分期定期給付，最大化傳承保障。

此外，當疾病或意外傷害事故致成第1~6級失能，即可獲得「豁免續期保費」。這張保單繳費期有10年、20年，舉例來說，若繳到第3年發生1至6級失能的事故，即可豁免。

侯文成指出，這張保單可同時滿足保戶在面對意外傷害失能、嚴重特定傷病、財富傳承等三大問題的需求，建議民眾可規劃內含失能和安養樂扶照護功能的利變型壽險產品來解決潛藏的隱憂，尤其保戶一旦發生失能、特定傷病，龐大醫療費支出將可從這種綜合型利變壽保單得到長期穩定的金流支持，離世時的死亡給付也能傳承給下一代。

根據友邦人壽產品設計，該保單可繳10年期、20年期，倘若以50歲的中年人投保，最適當的保額為200萬元，若繳20年，每年大約繳16萬元；但愈早投保愈便宜，若是20歲每年繳費只要8萬元，愈年輕投保，應會愈重視來自意外失能的給付。

若比較純長照險或失能扶植險，友邦這張三合一的利變壽保單，主要不同處在於複檢在理賠的必要性，長照險每年都要複檢，失能扶助險和友邦這張新保單則一次申請，不用複檢，同時沒有免責期，但長照險則有免責期。