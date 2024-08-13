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台銀舉辦歡送茶會 董座呂桔誠：8年前主動請纓赴台銀

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台銀今天為董事長呂桔誠辦歡送茶會。圖／台灣銀行提供
台銀今天為董事長呂桔誠辦歡送茶會。圖／台灣銀行提供

八大公股行庫新人事布局，明天下午全面交接，台灣銀行今日為現任董事長呂桔誠舉辦歡送茶會，呂桔誠回顧，自2004年第一次奉派到台銀服務迄今已20多年，從這一任2016年起算已有8年光景。他表示，當時再次加入政府團隊時，即毅然主動請纓回到台銀服務，主要是受熱切為國家做事的使命感驅使，加上對台銀有份特殊的情感。

呂桔誠也指出，這段時間能夠與台銀優秀的同仁攜手同心，一步一腳印，質樸打拚，創新突破，走正確的路，以實際行動締造卓越的經營績效，並傳遞更多溫暖正能量，厚實台銀成為政府的支柱、產業的靠山，發揮穩定金融發展的堅實力量，他深感榮幸。

呂桔誠在茶會中，曾多次表達「金融是我一生的志業」，言語簡潔卻道出對推動台灣金融發展捨我其誰的使命感。他在台銀的服務期間，展現金融專業素養與堅定信念，以重塑「建構領導銀行，布局全球市場」為願景，除經營績效成績亮眼外，稅前盈餘持續成長，年年創新高，資產品質也持續優化，多項業務屢創第一名佳績。另外，推動數位轉型不遺餘力，建構「台銀數位園區」，讓同仁DNA深植金融創新思維。

在歡送茶會當中，台銀也特別致贈呂董事長任內所催生的吉祥物「BUBI」，圓弧靈動形像臺灣，展現圓融及包容的本質，呂桔誠在茶會中也向台銀同仁勉勵，「對的事、好的事、美的事，持續做下去，必會開花結果」。

台銀 布局 董事長

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