降息在即！友邦人壽總座看好新契約保費維持雙位數成長

市場預估美國聯準會9月可能降息，將對全球金融市場帶來改變，展望下半年，AIA友邦人壽總經理侯文成13日指出，投資型保單由於下半年變數較多，因此保守看待，利變型保單與分紅保單買氣下半年則會比上半年好，預期全年新契約保費仍可維持雙位數成長。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，由於整體大環境仍存在不小的波動，包含資金氾濫、股票輪漲及債息等變動，因此對於投資型保單來說，下半年變數會較多，因此保守看待，全年來看應與去年持平，利變型保單目前來看確實買氣有回溫，但因為利率仍維持在高檔，若9月順利降息，預計10、11月可望陸續發酵，分紅保單則因為有大型壽險加入，買氣下半年則會比上半年好，也會比去年同期好。

至於美國聯準會降息在即，侯文成表示，這對於壽險公司財務方面與保單銷售方面，都會比較好，預期全年新契約保費仍可維持雙位數成長，但能不能重返兆元，還是有一定的挑戰，因為下半年多了「川普變數」，他形容川普如同「警犬」，喜歡單打獨鬥、叫聲很大到處衝，民主黨的賀錦麗或是拜登則是「狐狸」，擅長打群戰、包圍戰，誰能勝出還很難說，而不管是美國總統大還是中東戰爭都會影響全球市場，在多空交集之下，比起上半年的預測會再更保守一些。

如今市場上充斥大量投資理財趨勢的激情言論，容易讓人輕忽投資風險轉嫁的必要性，尤其是投資在於對生活與健康的保障。侯文成表示，超高齡社會即將到來，面對失能、特定傷病的最好支援，是接受治療的龐大醫療費能獲得即時一筆資金及長期照護的穩定金流；另外，就算此生用罄家庭積蓄，仍希望在自己離世後有一筆財富留給家人或傳承給下一代，終結他們照護的辛勞，保障後代的生活。

AIA友邦人壽觀察到民眾對失能保障與長期照護的強烈需求，首創「友邦人壽樂扶照護利率變動型終身保險」，投保年齡最高到60歲，將民眾的風險缺口完整打包，其具有四大特點，第一，針對12項嚴重特定傷病及意外傷害1~6級失能，提供單筆即時照護保險金（基本保額的50%）應急；第二，7項嚴重特定傷病或意外傷害1~6級失能，提供安養樂扶保險金（基本保額的12%）補貼長期照顧；第三，當疾病或意外傷害事故致成第1~6級失能，豁免續期保費，不中斷保障；第四，身故保險金能遺愛守護家人，可選擇5年、10年、20年或30年的分期定期給付，最大化傳承保障。