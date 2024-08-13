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隱瞞帶病投保 金管會：契約2年內保險公司有權解除契約

經濟日報／ 記者楊筱筠夏淑賢／台北即時報導
保險示意圖。 圖／聯合報系資料照片
保險示意圖。 圖／聯合報系資料照片

金管會13日提醒消費者，投保健康險時，據實回答保險公司於要保書上的書面詢問，也就是健康告知事項，否則保險公司可以在契約訂定後2年內、知有解除原因後1個月內，解除契約。

金管會指出，這是依照保險法第64條，也就是要保人的告知內容有隱匿、遺漏不為說明或為不實的說明，足以變更或減少保險公司對於危險的估計。

即使保險契約訂立後超過2年，保險公司不得解除契約，但依保險法第127條規定，保險人帶病投保且未據實告知，保險公司對投保前已發生的疾病，不論經過多久時間，仍不負給付保險金的責任。至於弱體保單是否會被排除以上規定？金管會指出，要保書上會有告知事項。

金管會指出，帶病投保常見爭議，包括近兩個月有沒有受傷或生病等等，投保人勾否，等到保戶申請理賠，保險公司調閱病歷，發現投保前狀況，就會依據是否有影響承保條件或費率擬定，最重依照保險法第64條解除契約。

金管會認為，保險契約係基於最大誠信原則，由要保人與保險公司雙方訂定對價平衡的契約，要保人應於投保時，依各要保書訂立的書面詢問善盡告知義務，如是否有「過去5年內曾患有高血壓、癌症等疾病」、「最近2個月有因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥」等情形，讓保險公司知悉保戶的健康狀況，作為評估是否承保、設定承保條件及承保費率的依據。

因此，為避免保戶投保時有未就要保書的書面詢問據實告知，而遭保險公司解除保險契約的情事，金管會再次提醒消費者於投保健康保險時應誠實告知健康狀態，以避免衍生消費爭議。保戶與保險公司雙方均應以最大誠信對待對方，保險才得以發揮最大之功能，有效分散未來的風險，彌補未來危險發生的損失

保險金 消費 金管會

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