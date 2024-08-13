明卸任臺銀董座 呂桔誠：八年前主動請纓回到臺銀服務

臺銀今日特別為董事長呂桔誠舉辦卸任感恩歡送茶會。呂桔誠表示，2016年起再次加入政府團隊時，即毅然主動請纓回到臺銀服務，主要是受熱切為國家做事的使命感驅使，加上對臺銀有份特殊的情感。

呂桔誠回顧自2004年第一次奉派到臺銀服務迄今已20餘年，從這一任2016年起算也有8年光景。當時再次加入政府團隊時，即毅然主動請纓回到臺銀服務，主要是受熱切為國家做事的使命感驅使，加上對臺銀有份特殊的情感。這段時間能夠與臺銀的同仁攜手同心，一步一腳印，質樸打拚，創新突破，走正確的路，以實際行動締造卓越的經營績效，並傳遞更多溫暖正能量，厚實臺銀成為政府的支柱、產業的靠山，發揮穩定金融發展的堅實力量，個人深感榮幸。

原彰銀（2801）董事長凌忠嫄明日將到任接掌臺灣金控兼臺灣銀行董座，臺灣金與臺灣銀行總經理，則由施瑪莉、吳佳曉內升。明日宣誓典禮會由財政部次長阮清華主持監誓。