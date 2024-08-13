金融三業對中國曝險年減千億 投資授信全面下滑

中國經濟前景不明，金融業調節投資部位、授信趨於審慎，對中國曝險持續走降。金管會今天揭露，截至今年第2季底止，金融三業對中國曝險規模下滑至新台幣1兆206.68億元，年減1000.18億元。

金管會統計金融三業對中國曝險，統計對象涵蓋本國銀行業、壽險業及產險業、證券期貨投信投顧業。

根據金管會最新統計，截至今年第2季底止，金融三業對中國曝險規模相比2023年同期均呈現下滑，合計對中國曝險水位降至1兆206.68億元，年減8.92%。

其中，國銀對中國曝險9361.61億元，年減739.97億元，其中，國銀對中國授信年減772.59億元、對中國投資年減76.59億元，僅資金拆存年增109.22億元。

金管會規定，國銀對中國曝險以上年度決算後淨值1倍為限，截至今年第2季底止，國銀對中國曝險占上年度決算後淨值比率為20.3%，續下探金管會自2013年第3季對外公布統計資料來新低。

截至今年第2季底止，保險業投資中國地區有價證券總額降至703億元，占保險業可運用資金僅0.21%，年減245億元。

其中，703億元全為壽險業持有曝險部位，產險業因先前受防疫雙險理賠風暴影響，出清所持有中國債券部位換現金，以致自2023年1月起，產險業投資中國有價證券總額已砍至零。

金管會銀行局副局長童政彰觀察，金融機構對中國地區曝險，包括授信及投資案件，均採相對審慎保守態度因應；金管會保險局副局長蔡火炎則點出，保險業持有中國曝險部位下滑，與目前中國政經情勢及地緣政治風險升溫有關。

證券期貨投信投顧業截至今年第2季底對中國曝險降至142.07億元，年減15.21億元，其中，考量中國整體經濟及產業發展，券商自營部位財務性投資有進行調節，以致對中國曝險年減13.65億元、降至114.23億元。

期貨商對中國曝險為0.95億元，年減1.56億元，主因元大期貨中國子公司勝元期信息科技解散清算所致；至於投信投顧業對中國曝險26.89億元，則與2023年同期持平。