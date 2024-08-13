市場觀望 新台幣連2貶收32.47元

美國即將公布生產者物價指數（PPI）跟消費者物價指數（CPI），市場今天相對觀望，新台幣兌美元收盤收32.47元，貶1分，匯價連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額為15.575億美元。

台股今天量縮整理，指數終場上漲23.31點，收在21796.57點，成交值新台幣3427.5億元。外資及陸資、自營商賣超，投信買超，三大法人合計賣超32.97億元。

外匯交易員表示，今天上午外資偏向匯入，但外資午後反手匯出，因此帶動新台幣由升轉貶；新台幣兌美元今天開盤價為32.44元，最高32.39元、最低32.488元，最後收盤收32.47元，小貶1分。

外匯交易員說，中東情勢緊繃，不過整體市場反應相對淡定，美國本週即將陸續公布生產者物價指數（PPI）跟消費者物價指數（CPI），跟上週成交量相比，本週市場明顯較為觀望，預期等美國數據出爐後將為市場帶來新的指引，新台幣短期將持續呈現震盪整理。

根據中央銀行統計，亞洲貨幣今天升貶互見，人民幣升0.11%，新加坡幣漲0.09%，新台幣跟韓元都小貶0.03%，日圓貶值0.42%。