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國銀中小企業授信餘額 6月破10兆大關

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國銀中小企業授信餘額，6月破10兆大關。圖／本報系資料照片
國銀中小企業授信餘額，6月破10兆大關。圖／本報系資料照片

金管會今日公布最新的全體國銀中小企業放款統計，截至113年6月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆827億元，較上月底增加1013億元。也正式突破10兆大關，寫下新里程碑。

統計也顯示，113年6月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.64％，占民營企業放款餘額比率為68.92％，分別較5月底比率增加0.24及0.17個百分點；另113年6月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.23％，較上月底減少0.01個百分點。

金管會統計顯示，截至6月底止，放款餘額最高的仍由五大公股銀行包辦，依序為一銀9620.71億、合庫8313.09億、華銀7900.26億、台企銀7760.83億、兆豐銀6978.66億元。另外，截至六月底，民營銀行的中小企業放款的前五大銀行分別為玉山5848億，北富銀3730億、中信3664億、永豐3605億、國泰世華銀3301億。

而若和去年底相較，今年上半年中小企業放款增加最多的五大銀行，則分別為兆豐銀482.93億元、一銀362.90億元、永豐銀354.92億元、彰銀324.65億元、北富銀297.25億元。

兆豐銀

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