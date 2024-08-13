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因應全球地緣政治升溫 金管會將發函國銀通令三件事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
因應全球地緣政治升溫 金管會將發函國銀通令三件事。圖／本報系資料照片
因應全球地緣政治升溫 金管會將發函國銀通令三件事。圖／本報系資料照片

全球地緣政治升溫，金管會將通令國銀保護行員安全。金管會指出，已注意到大陸的「反台獨新法」，以及全球地緣政治情勢升溫，因此內部正在研擬新函令，等相關內容拍板之後就會正式發函全體國銀，作為海外據點風險管理重要指導原則。

對於媒體提問大陸官方的「反台獨新法」，金管會是否有因應對策？銀行局副局長童政彰今日對此指出，金管會已注意到此問題，並且展開相關函令的研議，近期內確定之後就會發函全體銀行，他指出，不只中港的分行，這份函令的規定，將一體適用到全體國銀在全球650個海外據點的管理。

根據金管會內部規畫，上述函令至少包括三大面向的重點，分別為授信及投資的業務曝險、財務面風控、以及人員安全保護等三大面向。海外各國的社會、政治、宗教、文化不同，例如，東南亞國家常發生軍事政變、中港也常受到兩岸政治情勢影響，因此金管會將在這份函令要求各國銀必須作因地制宜的管理，尤其重視對於人員安全有完善的保護計畫。

金管會有感於全球地緣政治的升溫，因此這次訂定函令，不只因應反台獨新法，將把格局進一步擴大到全球，而與反台獨新法的中港銀行據點營運的管理，也自然會涵蓋在該函令的範圍之內。

台獨 東南亞 金管會

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