國銀大陸曝險六月底比重降至20.3% 今年底預估跌破2字頭

金管會今日公布最新的金融三業大陸曝險統計，最新統計顯示，銀行業總曝險金額續降至9362億元，占總淨值4.6兆的20.3%，大約較去年同期減少739.97億，占比減少3.6%，其中以授信部位減少最多，減少772.59億，另外投資減少76.59億元，但資金拆存則反向增加109.22億元。

官員說明，主要仍和大陸政經情勢、地緣風險增加相關，而資金拆存金額雖然反向增加，但這也顯示由於大陸景氣低迷，銀行及企業在投資及借貸上皆縮手，反而使銀行拆存金額增加。

保險局統計顯示，截至6月底，壽險業為703億元，占保險可運用資金比重0.21%，較去年同期占比0.3%續降，減少245億，此外，產險業已零投資，曝險減少同樣和大陸政經情勢不穩、地緣風險升高有關。