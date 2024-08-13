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4月「雙貸族」人數近37萬新高 每人均扛578萬房貸、102萬信貸

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據聯徵中心最新統計，4月同時持有房貸、信貸的人數約為36.8萬人，且平均每人房貸金額約578萬元、平均信貸金額達102.4萬元，三項數據都是自2012年以來同期最高。住商機構提供
據聯徵中心最新統計，4月同時持有房貸、信貸的人數約為36.8萬人，且平均每人房貸金額約578萬元、平均信貸金額達102.4萬元，三項數據都是自2012年以來同期最高。住商機構提供

據聯徵中心最新統計，4月同時持有房貸、信貸的人數約為36.8萬人，且平均每人房貸金額約578萬元、平均信貸金額達102.4萬元，三項數據都是自2012年以來同期最高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，雙貸族人數與貸款金額屢創新高，主要原因有三，一是自疫情以來的房市多頭，致使全國房價高居不下，不少購屋人深怕未來買房越來越貴，雖說資金較不充裕，仍希望提早「上車」，因此需經由信貸彌補資金缺口。

第二是上半年台股持續創下新高，吸引已購屋者持續增貸投入股海；第三則為通膨環境之下，日常開銷成本加高，房貸族不得不增貸以維持生活品質。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，觀察歷年數據，雙貸族人數增長大抵與房市大盤走勢相符，例如2012年房市進入大多頭，當時雙貸族人數約達31.3萬人，隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數保持28~29萬人。

不過賴志昶指出，2020年疫情後，全國房市復甦，雙貸族群數量突破30萬人大關，且漲勢維持至今仍難退。

房市 房貸 疫情

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