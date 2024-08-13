快訊

台南惡火5死相驗 消防員見「2鸚鵡倖存」感慨：死者逃錯地方了

收到簡訊「來門市門號月租扣100」超心動！網急阻止 內行人曝1招化解

中捷砍人案首調解破局！長髮哥與凶嫌父母未達共識 「賠償金僅一半」下周再開

中華開發資本結合台日資源 成立跨境創新基金

中央社／ 台北13日電

開發金子公司中華開發資本旗下開發創新管理顧問與日本政府基金CoolJapan Fund宣布共同成立「中華開發跨境創新基金」，為開發資本首支跨足東北亞的海外基金，力拚打造台日新創共同市場，規模目前已達首輪關帳金額6200萬美元。

中華開發跨境創新基金由開發資本、國發基金及Cool Japan Fund等台日雙方政府基金及台灣產業界，包括奇景光電、精誠資訊等共同成立，基金規模為7500萬美元至1億美元，目前已達首輪關帳金額6200萬美元。

開發資本總經理南怡君透過新聞稿表示，近年台灣新創在國際舞台嶄露頭角，協助本土及台籍企業家與創業家在地創生、展業八方為開發資本理念，期待可成為台灣新創進軍全球的重要推手，開發跨境創新基金即為很好的例子。

開發創新基金總經理郭大經說明，2023年成立日本創新加速器空間後，提供台日雙方新創業者落地相關服務及產業交流，今年進一步成立台日基金，成立願景是打造台日新創共同市場。

郭大經進一步分析，開發跨境創新基金重要目標是協助新創國際化，新創開打國際盃最需要資金及在地人脈網絡，在地資源相對困難且重要，找到對的合作夥伴即為落地最重要入門磚，中華開發除了提供資金，也將為台日雙方找到關鍵合作夥伴。

共同成立開發跨境創新基金的日本政府基金CoolJapan Fund、台灣政府國發基金及產業投資人，代表的是台灣在地資源與日本落地資源結合，將有效促進台日新創及大型企業進行產業創新與交流。

郭大經指出，開發跨境創新基金期望打造台日新創共同市場，讓台灣新創公司成立首日即可將日本當作本地市場，至於日本新創則因台日文化及地域優勢，可將台灣作為出海第一站，進而攜手台灣新創進軍國際。

開發跨境創新基金看好日本新創投資領域，包括移動互聯網、數位轉型、人工智慧及區塊鏈、生活產業等，郭大經表示，開發跨境創新基金將會結合各方資源，打造台日新創界最完整資源平台及跨境共同市場。

國發基金 日本

延伸閱讀

颱風悟空生成 朝日本移動對台無影響

羽球／戴資穎日本公開賽參戰 悠遊卡紀念套組明預購

3颱共存！悟空升級颱風 氣象署曝路徑、影響

日本跨黨派議員訪台 石破茂：防範烏克蘭變明日東亞

相關新聞

金管會：國銀中小企放款餘額站上10兆元大關

金融監督管理委員會今天公布最新統計表示，截至今年6月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣10兆827億元，較上月底增...

官股金融股本周除權息秀 總計發出324.2億元現金

金融股本周上演除權息秀，包括官股華南金（2880）、合庫金（5880）、彰銀（2801）、高雄銀（2836）。另元大金（...

永豐金證券上半年API交易突破1,600億元 年增40%

量化交易展現強勁成長動能，國內量化交易領頭羊永豐金證券今年上半年累計API成交金額達1,643億元，年成長40%。

星展總座腳踏車環半島慶合併周年 2新業務衝成績翻倍

星展銀（台灣）總經理黃思翰帶領高階經理人，12日完成北高五天腳踏車之行，共計470公里，終點站來到高雄分行，以歡慶星展銀...

卡友注意！台新銀10月起砍「5大網路平台」消費回饋 權益大縮水

使用信用卡的其中一項好處就是可以賺回饋，不過現在各銀行對消費回饋的限制越趨緊縮，回饋越來越不好賺。台新銀日前公告，將於今年10月起，取消5大網路平台的消費回饋。

波動加劇年代 柏瑞投信：全球股市定期定額贏面大

受到美國ISM製造業指數和非農就業數字不佳，加上失業率觸及可能象徵經濟衰退的「薩姆規則」，以及中東地緣政治緊張的影響，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。