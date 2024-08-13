投信推量化模型基金 力拚AI機器人操盤基金上架
第一金投信今天宣布推出首檔「人機協作」日本量化基金，導入日本軟體銀行旗下金融科技公司QRAFT的量化模型，利用AI技術幫忙選股，以投資日股為主，第一金投信總經理廖文偉透露，下一步將規劃設計由AI機器人操盤的全量化模型基金。
今年3月底，第一金投信與日本軟體銀行旗下Fintech公司QRAFT簽約合作，第一步先利用QRAFT的AI科技偵測金融風險訊號，定期提供類似投資氣象表。經過4個多月磨合，第一金投信今天宣布首度導入QRAFT的量化模型在主動式基金，運用AI技術幫忙選股。
第一金投信基金經理人高若慈表示，現階段導入AI量化模型是輔助角色，提供基金經理人更多資訊、避開投資盲點，有點像GPS導航系統幫忙指路，但真正開車的還是人。
廖文偉指出，後續將發行第2檔、第3檔量化基金，由AI機器人負責操盤的全量化基金一定會推，公司正朝這個方向努力中，但由於主管機關規定機器人選股必須有一套內控規則，要花點時間。
QRAFT總部在韓國，2022年獲得日本軟體銀行（Softbank）入主投資1.46億美元（約新台幣46億元），成為公司第2大股東。QRAFT擅長運用AI演算法，建立多因子選股模型，以及市場風險情緒訊號模型等。
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