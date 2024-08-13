財政部改派兆豐金、第一金法人董事代表人 14日生效
行政院昨天正式核定公股行庫高層人事異動案，兆豐金（2886）、第一金（2892）下午公告財政部改派董事代表人，兆豐金由現任董事長雷仲達改派為現任合庫金（5880）董事長董瑞斌，第一金則是由現任總經理陳芬蘭改派為一銀副總方螢基，董瑞斌、陳芬蘭14日將分別出任兆豐金、華南金（2880）新董座，方螢基則是升第一金總經理。
其他公股包括彰銀（2801）、華南金、合庫金，則是昨天晚間已公告財政部改派法人董事代表人，生效日相同為14日。
財政部表示，行政院已核定公股金融新人事案，所有公股金控、銀行異動的董事長、總經理，都將統一於14日交接。因此各家上市金控、銀行的董事代表人異動，也都是在14日異動生效。
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