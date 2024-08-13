全盈+PAY 攜口袋證券 「口袋盈家」首創電支帳戶買股票

全盈+PAY繼與國泰投信合作可使用電子支付帳戶購買基金後，為服務更多原生數位理財族，全盈+PAY攜手台灣第一家專為年輕小資族投資理財而生的網路券商「口袋證券」，推出「口袋盈家」服務，首創「綁定電子支付帳戶買股票」，透過全盈+PAY電支帳戶做為入金帳戶，且最低門檻只要100元即可存股，讓新手投資人更輕鬆踏入投資市場。

全盈+PAY是台灣第一家具備零售、金融、電商背景的電子支付業者，開業至今會員數已突破200萬人，同時致力於發展差異化服務，以及不斷的金融創新，提供消費者更具價值的體驗。

今年1月，證交所宣布「開放電子支付帳戶」得為交割專戶分戶帳的款項移轉約定帳戶選項。法規通過後，電子支付業者與證券業者得以更深度合作，為投資人帶來更便捷的交易方式。同為新創背景的全盈+PAY與口袋證券攜手合作，首創「口袋盈家」綁定電子支付帳戶買股票功能，成為首家提供電子支付帳戶可購買證券的服務業者，為電子支付與證券市場的跨界創新。

據證交所統計，2023年間20歲至30歲累計開戶人口已達160萬人，突破此年齡層人口約320多萬人的五成，顯示股民有年輕化的趨勢，口袋盈家客群鎖定年輕數位原生投資人，為初入股市的年輕人提供更輕鬆多元的投資方式選擇。

同樣致力於流暢的數位體驗、服務數位原生族群的全盈+PAY與口袋證券，最快只需10分鐘，即可完成線上開戶並綁定全盈+PAY，最快當日即可開始體驗股市投資。口袋證券表示，近年來存股已成為小資族最愛的理財投資方式，口袋證券最低門檻只要100元即可開始存股，專為年輕小資族打造的存股平台「口袋存股」，依照不同的投資目的區分為「存配息、存穩健及存潛力」三大類，投資人可依照自身的風險承受度，按條件選出適合的投資標的物，找出最適合自己的存股才能抱得安心。

全盈+PAY「口袋盈家」服務特別針對學生及年輕投資族，提供可綁定全盈支付作為口袋證券的出入金帳戶，為更多初入股市的投資小白輕鬆打開投資之門。

全盈+PAY表示，歡慶「口袋盈家」上線，即日起至今年12月31日止，活動期間新開立口袋證券且首次綁定全盈+PAY完成一筆口袋證券台美股交易，即可獲得「全家」Fa點10萬點，新戶開戶一個月內享無限次免跨轉手續費。