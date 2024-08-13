官股金融股本周除權息秀 總計發出324.2億元現金
金融股本周上演除權息秀，包括官股華南金（2880）、合庫金（5880）、彰銀（2801）、高雄銀（2836）。另元大金（2885）於12日除權。共計牽動153萬名股東。13 日除權息是華南金，14日為合庫金及高雄銀，15日輪到彰銀。總計將發出324.2億元現金。股東須留意想要參加配股配息，最晚要在除權息日前一天買進股票，反之若不參加就要在前一天賣股。
元大金已於6月27日先除息，今年配發1.1元現金股利加上0.2元股票，股票股利則於12日除權。今年受惠於台股交投活絡，以證券為主體的元大金累計前七月稅後純益已飆破200億元大關，達224.66億元，創下歷年同期新高紀錄，年增17.6％，每股稅後純益（EPS）達1.77元。
13日起由官股接力登場，華南金每股配發現金1.2元、股票股利0.1元，總股利與現金股息雙創18年來新高、歷史次高水準。華南金今年前七月稅後純益140億元，較去年同期增加9.2％。EPS為1.03元。
合庫金每股配發現金0.65元、股票股利0.35元。合庫金累計前七個月稅後純益128.3億元、較去年同期增加7.6％，EPS為0.85元。今年以來每月獲利均維持穩定年增長。
彰銀配發股利0.87元，配發水準創下近七年新高，其中現金股利0.55元、股票股利0.32元。前七月稅後純益86.5億元，EPS為0.77元，較去年同期0.75元微幅成長。高雄銀配發股利0.6元，其中現金與股票各半，均為0.3元。累計前七月稅後純益5.6億元、EPS為0.34元。
雖然已經除權息的金融股在近日大盤震盪之下目前仍貼息，不過法人指出，只要今年獲利能持續成長將有助於未來填權息。7月上市金控獲利已全數揭曉，前七月累計賺逾4,318億元，年增43%，寫歷年同期新高，並已賺贏去年一整年獲利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言