星展總座腳踏車環半島慶合併周年 2新業務衝成績翻倍

星展銀（台灣）總經理黃思翰帶領高階經理人，12日完成北高五天腳踏車之行，共計470公里，終點站來到高雄分行，以歡慶星展銀（台灣）整併屆滿周年。為衝刺台灣並進攻高端財富管理市場，黃思翰透露，這兩個月將會送件財管2.0業務，趕在年底前送件，並預計3年後可以看到最大合併綜效。

同時，星展也宣布，併購花旗在台消金業務、納入逾300萬戶資料庫貢獻下，建構大數據模型，將以個人化行銷，鎖定資產80萬以上偏好數位且高消費力新富階層，「未來業務翻倍成長可期」。

同樣加入北高五天腳踏車之行的星展銀(台灣)消金處處長孫可基則指出，整併後，星展(台灣)消金的財管、信用卡、存放款三大業務引擎完備，統計至今年6月底，投資、保險與存款資產規模突破1.1兆元新台幣，放款規模衝至新台幣4000億元，並成為台灣第六大發卡行、總發卡量接近330萬張，刷卡金額較去年同期成長四倍。

孫可基指出，過去信用卡是銀行對客戶的入門敲門磚，但現在，有許多金融商品是入門磚，例如股票交易、外幣換匯等等，搭配數位更能拉抬綜效，目前因為吸收花旗300多萬客戶，已經進入一個足以搭件模型的規模經濟。

去年8月星展與花旗在台消金業務完成整併後，台灣市場穩居星展集團第三大，成功鞏固亞洲戰略布局，受惠營運規模擴大以及整併綜效，今年上半年稅前盈餘大幅成長，排除整併相關一次性費用項目，稅前盈餘37.8億元、較去年大幅成長2.7倍，創下歷史新高。

併購一周年後，脫離金管會一年分行不能調整限制期後，星展下一階段也將調整台灣的分行數量，黃思翰指出，等待主管機關核准後，將會先就過於鄰近的分行著手，遷移分行地點，例如遷移進新開發區域，或是整併兩個分行、選擇大的分行位置，目前星展在台擁有逾70家分行。