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高雄榮民總醫院正式啟用「保險理賠醫起通」 一站式理賠更便利

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

即日起，高雄榮民總醫院正式加入壽險公會「保險理賠醫起通」服務，提供民眾便捷理賠服務。「保險理賠醫起通」為壽險公會聯合20家產險和壽險公司及28家醫療院所攜手合作推出的服務，旨在簡化傳統醫療理賠流程，提供民眾便捷理賠服務體驗及提升民眾使用保險科技的意願。

以往民眾申請理賠時，常需要反覆奔波於醫院和多家保險公司之間，不僅耗時費力，還可能因文件遺失而延誤理賠。「保險理賠醫起通」讓民眾不再為繁瑣的理賠申請流程所困擾，透過共享平台整合，民眾就診後只需申請一份診斷書及收據，即可透過本服務授權醫院將醫療資料直接傳送給多家保險公司，大幅節省時間和金錢成本。

壽險公會在金管會保險局的指導下，積極推動保險科技的應用，以落實公平待客、友善服務及普惠金融的政策目標。透過與各保險公司共同合作、打造更便捷的理賠服務流程。

為了提供更完善的服務，壽險公會將持續邀請更多醫療院所加入合作，並不斷優化服務內容。我們希望透過保險科技，讓投保商業醫療保險的民眾能夠享有更便捷、優質且透明的理賠服務，讓保險真正成為民眾生活中的保障。

保險 壽險公司 理賠

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