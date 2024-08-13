股房雙漲「雙貸族」刷新高 下半年多貸族需謹慎

住商機構盤點聯徵中心數據，全台截至4月止，同時有房貸、信貸的「雙貸族」人數達36.8萬人，不僅人數創有統計以來同期最高，且平均每人房貸、信貸金額也是刷新歷年4月新高。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，3月中央銀行宣布升息，6月再推加強版「第二戶限貸令」，惟雙貸族人數仍居高不下，推估除房價高漲，購屋人需經由信貸補上房貸缺口，也與上半年股市大漲，不少房貸族增貸投資金融商品有關。

據聯徵中心最新統計，4月同時持有房貸、信貸的人數約為36.8萬人，且平均每人房貸金額約578萬元、平均信貸金額達102.4萬元，三項數據都是自2012年以來同期最高。

徐佳馨分析，雙貸族人數與貸款金額屢創新高，主要原因有三，一是自疫情以來的房市多頭，致使全台房價高居不下，不少購屋人深怕未來買房愈來愈貴，雖說資金較不充裕，仍希望提早「上車」，因此需經由信貸彌補資金缺口；二是上半年台股持續創下新高，吸引已購屋者持續增貸投入股海；第三則為通膨環境之下，日常開銷成本加高，房貸族不得不增貸以維持生活品質。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，觀察歷年數據，雙貸族人數增長大抵與房市大盤走勢相符，如2012年房市進入大多頭，當時雙貸族人數約達31.3萬人，隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數保持28~29萬人，直至2020年疫情後全台房市復甦，該族群數量突破30萬人大關，且漲勢維持至今仍難退。