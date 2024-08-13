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卡友注意！台新銀10月起砍「5大網路平台」消費回饋 權益大縮水

聯合新聞網／ 綜合報導
台新銀行日前公告，將於今年10月起，取消5大網路平台的信用卡消費回饋。圖／台新銀行提供
台新銀行日前公告，將於今年10月起，取消5大網路平台的信用卡消費回饋。圖／台新銀行提供

使用信用卡的其中一項好處就是可以賺回饋，不過現在各銀行對消費回饋的限制越趨緊縮，回饋越來越不好賺。台新銀行日前公告，將於今年10月起，取消5大網路平台的信用卡消費回饋。

台新銀行公告指出，自2024年10月1日消費日起，在以下5大網路平台使用台新信用卡交易，將不列入回饋計算，包括現金回饋、點數、里數及廠商回饋幣別（例如：街口幣、遠傳幣、燦坤K幣、Gogoro Rewards 點數…等)：

1. YouTube

2. Spotify

3. TikTok

4. Apple媒體服務（即消費明細含「APPLE.COM/BILL」者。為從 Apple 購買/下載/授權/租借/訂閱之交易或服務，例如：iTunes、iCloud、App Store…等）

5. Google產品或服務（即消費明細含「Google」者。例如：Google Play、Google Drive…等）

而台新太陽/玫瑰卡-天天刷/大筆刷方案，已排除上述回饋項目，並不受這次調整影響。

台新銀行也向《今周刊》說明，台新銀行目前發卡量總數為651萬張，本次公告後，受影響的卡友約占這651萬張裡的一成。

信用卡 現金回饋

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