華南金7月獲利創新高 除權息卻陷貼息

華南金（2880）13日除權息，除權息參考價25.99元，今以25.6元開低，並一度下探至24.90元，跌幅逾4%，呈現貼息。

華南金配發現金股息每股1.2元，股票股利每股0.1元，但除權息首日陷入貼息。華南金7月營收表現亮眼，來到70.91億元，站上70億元大關，月增18.3%，年增24.1%；累計前7月營收401.12億元，年增14.81%。

7月自結合併稅後淨利為27.9億元；累計前7月合併稅後淨利為140.05億元，年成長9.2%，每股稅後盈餘為1.03元。

除了華南金陷入貼息，金控股中7/19除權息的富邦金（2881）、7/26除權息的玉山金（2884）、8/8除權息的兆豐金（2886）、第一金（2892），都尚未填息。

華南金今盤中爆出超過7萬張的成交量，位居成交量第三名，也顯示出許多人逢低進場承接。明由合庫金（5880）接棒除權息，合庫金將除息現金股利0.65元，股票股利0.35元，股利合計1元。