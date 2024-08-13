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日圓若大幅升值、股市易回檔 法人：日圓短空長多

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

聯準會降息將至，合庫投信基金經理人黃馨世表示，日圓短空長多，目前借日圓投資其他區域資產的金額龐大，導致金融市場比以往脆弱。一旦景氣衰退，日圓大幅升值，借日圓的交易大量擔憂匯損大幅撤回，股市容易大幅度回檔。

黃馨世分析，短期來說，投資人過度期待聯準會9月降息兩碼，但實際可能只降息一碼。另外法案降低日本投資美國稅額，有利資金由日本流入美國。

長期來說，市場預期2026年日本政策利率升至0.8%至1.0%，而多數國家步入降息循環。相對其他貨幣，日幣對區域間利差特別敏感，主因日本保險公司海外債券投資金額大。當國內利息增加，保險公司因避險成本下滑，將提高外匯避險比例，驅動日圓升值。

另外，他補充，日圓與台幣及台灣科技股的連結主要在於投資人信心。當經濟數據不及預期，借日圓投資其他區域資產的部位將被拋售，影響投資人信心，台灣科技股會下跌，與風險資產正向連動的台幣也將同步下跌。

日圓 降息

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