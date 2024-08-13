獨/房市貸款滿水位 購屋民眾「一貸難求」甚至交屋時間多延一個月

銀行房市貸款滿水位，使得許多購屋民眾「一貸難求」。多家公民營銀行房貸主管不約而同指出，現在銀行受理房貸業務已採「登記制」，從登記至等到可承作貸款，至少要一個月的時間，影響所及，買房民眾恐怕要有心理準備，交屋時間將為此多延一個月。

不只如此，銀行主管也指出，未來民眾辦房貸，未來包括利率及手續費成本恐怕更高，甚至會影響到小額信貸的訂價水準，因為房價業務採取「以價制量」的結果，使有擔保品的房貸業務，貸款利率還比沒有擔保品的信貸業務來得高，甚至二者落差好幾個百分點，已有愈來愈多的銀行基於利率和風控的對稱性，主動拉高信貸利率到貼近最新房貸利率的水準，亦即，未來房貸利率將變相使信貸利率跟著拉高，民眾借錢成本更貴。

這個說法，和房仲業者那裡不謀而合。一家指標大型房仲業者私下指出，不論新成屋或中古屋，以前從開始接觸，到房貸撥下來讓買賣雙方完成交屋，要1個半月時間，但現在則要2個半月時間。

此外，貸款人最關心的房貸利率更已驚見開價到3%的水準，比起先前傳出的2.5%更高。房仲業者根據近半個多月來自家客戶接觸銀行的經驗指出，最近客戶接獲來自銀行的房貸利率報價，竟然高達2.7%，比起央行前一次升息之後的「地板價」2.185%，高出超過5個百分點，甚至還有聽到3%的水準，擺明是要客戶去接觸別家銀行。

銀行近來房貸吃緊的狀況不但未見紓解，反而更加嚴重，甚至已聽說更多的銀行從8月中旬開始，跟進採取「登記總量管控」制度，就是怕其他家被拒絕的案子湧入，結果把自家的額度給塞爆。

一位銀行高層指出，儘管企業會從銀行提出活存來發放股息，會成為銀行存款的減項，但另一方面，銀行也會有很多個人存款戶領到的股息之後，會使存款增加，所以比起股息的發放，恐怕影響銀行存款變動的還有其他因素，這也使公民營銀行的房貸業務塞車狀況繼續拖延。

此外，房仲業者也觀察到，許多銀行不想承作的案子，現在已湧向農漁會或信合社，造成其房貸業務量也暴增，雖然農漁會不受限於銀行法第72條之2，亦即不動產放款不得超過總存款和金融債券合計比重的30%，但由於人力有限，無法有效去化一時之間大量湧入的房貸申請案，因此，現在連農漁會或信合社也開始「挑客戶」。