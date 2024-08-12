玉山Unicard重裝上陣 三大發卡行權益切換競爭白熱化

玉山銀行今日宣布，全新推出「玉山Unicard」信用卡，並且喊出5%的最高回饋率，這也是繼國泰、台新之後，前五大發卡行中又一家銀行宣布進軍由持卡人自由進行「權益切換」然後加碼累積點數的「點數生態圈」，尤其玉山銀行6月簽帳金額已居五大發卡行第三名，這項新布局策略引起同業注目。

根據玉山銀行的換算，持卡人每月消費滿6600元，可換99點，等於99元，就可以在下個月擁有最高5%的回饋率。另外相較於其他銀行採取每天權益切換的策略，玉山銀行這次是採取每個月的月底所累積的消費量，作為持卡人選擇權益如何切換的參考值，然後就可以在接下來的帳單反映回饋率。

玉山銀行董事長黃男州指出，這將是玉山銀行最為重視的銀行卡。他表示，這張信用卡雖然也主打食衣住行上面的點數回饋，但不會和其他玉山銀行所發行的信用卡權益重疊太多，不同的卡別之間仍然有一定的互補性，也希望消費者可以持有更多玉山銀行信用卡。

據了解，玉山銀現在的平均每戶持卡張數大約三張，被問到黃男州自己最常使用的玉山銀行信用卡，他笑說台灣黑熊卡和世界卡是前兩大，尤其是台灣黑熊卡他更是隨身攜帶，因為有悠遊卡的功能，既可以坐捷運也可以騎YouBike，很方便。

玉山銀行此次全新發行了Unicard，是以涵蓋生活所需的百大特店為基礎，提供簡單選、任意選、UP選三大方案，顧客可透過玉山Wallet app自主選擇最優惠的方案，不再需要天天切換，並推出e point點數回饋機制，其中最高回饋率每月更高達5%。

「玉山Unicard」信用卡此次更首創訂閱制UP選方案並精心挑選百大消費特店，最高享5%玉山e point回饋，e point點數1點可換1元，且更結合百大消費特店，推出簡單選、任意選、UP選三大方案。其中，簡單選方案由系統預設不需設定，刷卡消費最高享有3.5%回饋。

玉山銀行也說明，任意選方案可於玉山Wallet app選定8家特店，刷卡消費最高享有4%回饋，適合了解自已消費習慣，消費規律的客群。市場首創訂閱制UP選方案，刷卡消費最高享有5%回饋，則適合每月刷卡消費額度較高卡友。若上個月玉山Unicard簽帳金額大於等於3萬元，且上個月玉山平均資產金額大於等於30萬元，即可免費訂閱或以99點玉山e point訂閱UP選。

玉山銀行也表示，目前精選百家特店涵蓋生活所需，包括10大類別、100家以上特店，如：Line Pay、新光三越、momo、Uber Eats、台灣中油、雄獅旅遊、長榮航空、Agoda等，所有方案依照日曆月最後一天所選擇方案或設定特店進行回饋，實現個人客製化用卡需求。