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玉山銀新卡搶市 最高5%回饋

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
玉山銀行董事長黃男州（中）、總經理林隆政（右）、VISA台灣區總經理黃慧琴（左）共同宣布「玉山Unicard」全新上市。圖／玉山銀行提供
玉山銀行董事長黃男州（中）、總經理林隆政（右）、VISA台灣區總經理黃慧琴（左）共同宣布「玉山Unicard」全新上市。圖／玉山銀行提供

玉山銀行昨宣布，全新推出「玉山Unicard」信用卡，以涵蓋生活所需的百大特店為基礎，提供簡單選、任意選、ＵＰ選三大方案，顧客可透過玉山Wallet app選擇最優惠方案，不需要天天切換，並推出e point點數回饋機制，其中最高回饋率每月高達百分之五。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山信用卡將持續朝滿足顧客消費生活首選及最愛品牌方向經營，以顧客體驗與需求為導向，結合顧客最常使用的消費場景，推出許多創新與暖心的服務。

「玉山Unicard」信用卡此次更首創訂閱制ＵＰ選方案並精心挑選百大消費特店，最高享百分之五玉山e point回饋，e point點數一點可換一元，且更結合百大消費特店，推出簡單選、任意選、ＵＰ選三大方案。其中，簡單選方案由系統預設不需設定，刷卡消費最高享有百分之三點五回饋。

玉山銀也說明，任意選方案可於玉山Wallet app選定八家特店，刷卡消費最高享百分之四回饋，適合了解自已消費習慣，消費規律的客群；市場首創訂閱制ＵＰ選方案，刷卡消費最高享有百分之五回饋，則適合每月刷卡消費額度較高卡友，若上個月玉山Unicard簽帳金額大於等於三萬元，且上月玉山平均資產金額大於等於卅萬元，可免費訂閱或以九十九點玉山e point訂閱ＵＰ選。

玉山銀也表示，目前精選百家特店涵蓋生活所需，包括十大類別、一百間以上特店，如：Line Pay、新光三越、momo、Uber Eats、台灣中油、雄獅旅遊、長榮航空、Agoda等，所有方案依照日曆月最後一天所選擇方案或設定特店進行回饋，實現客製化用卡需求。

刷卡 消費 玉山銀行

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