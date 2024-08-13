公股人事異動14日交接 財部改派合庫金等代表
公股金控、銀行人事異動底定，各行庫今天陸續公告法人董事財政部改派代表人，包含合庫金公告林衍茂、蘇佐政入列董事，彰銀公告胡光華為新任董事，以及華南金公布陳芬蘭為新任董事，這波公股高層異動將統一於14日交接。
行政院近日核定公股行庫人事案，兆豐金控由現任合庫金控董事長董瑞斌轉任，兆豐金總經理由蕭玉美續任；台灣金控董事長由彰化銀行董事長凌忠嫄轉任，台灣金總經理由現任台灣銀行總經理施瑪莉擔任。
同時，華南金控董事長由第一金控總經理陳芬蘭轉任、為華南金首位女性董事長，華南金總經理李耀卿續任；合庫金控董事長由總經理林衍茂升任，合庫金總經理由合庫銀行總經理蘇佐政轉任。
另外，彰化銀行董事長由兆豐銀行總經理胡光華轉任，總經理周朝崇續任；第一金控董事長邱月琴續任，第一金總經理由現任副總經理方螢基內升；台企銀部分，董事長劉佩真續任，總經理為農業金庫總經理李國忠轉任。
土地銀行方面，董事長由總經理何英明內升，總經理為台企銀總經理張志堅轉任；另外，輸出入銀行理事主席戴燈山續任。
隨人事搬風告段落，合庫金、彰銀、華南金今天陸續公告法人董事財政部改派代表人，相關交接並將於14日登場。
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