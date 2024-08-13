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元大人壽獲永續行動金級獎

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
以「元大有愛 守護綠色幸福」為主軸，透過落實公平待客行動與善盡企業社會責任的公益關懷，實踐永續發展目標。元大人壽／提供
以「元大有愛 守護綠色幸福」為主軸，透過落實公平待客行動與善盡企業社會責任的公益關懷，實踐永續發展目標。元大人壽／提供

由台灣永續能源研究基金會所舉辦的第四屆TSAA台灣永續行動獎，於8日舉辦頒獎典禮，元大人壽以「元大有愛 守護綠色幸福」為主題，積極實踐聯合國第十項永續發展目標（SDG10）「減少不平等」的精神，透過持續落實公平待客行動與善盡企業社會責任的公益關懷，獲得2024台灣永續行動獎「金級」殊榮。

這也是元大人壽連續第四年獲得此獎項的肯定，元大人壽不僅致力於數位服務優化，更持續精進高齡友善、弱勢關懷作為，以期擴大保險的正向影響力。

在增進數位服務方面，元大人壽持續擴充智能客服功能，提升服務量能並提供多元的服務管道，藉由文字客服上線，提供聽障、語障客戶便捷的線上客服對談；同時也積極推動理賠聯盟鏈、醫起通，並藉由流程介面的優化技術獲得專利，以期提供友善而便利的客戶體驗。

為了降低高齡化社會帶來的衝擊，元大人壽除了推出全方位的保險商品之外，更持續追求商品創新，推出高齡階段所需要的特色保障，例如「元大人壽元有溢美元利率變動型終身壽險」提供健康促進機制，依條款約定完成癌症篩檢可享有保費折扣，提醒國人重視健康管理與防癌意識；「元大人壽好視元滿保險」則針對白內障、黃斑部病變、青光眼、視網膜剝離四大眼睛疾病提供專屬保障。

在普惠金融及公益關懷方面，元大人壽提供微型保險予弱勢團體建立基本保障，連續三年獲得主管機關獎項肯定，並以實際行動關懷偏鄉兒少，透過系列金融教育陪伴計畫及高齡弱勢對象的防詐宣導，落實普惠金融精神。元大人壽將持續響應各項永續發展目標（SDGs），落實公平待客原則並實踐「保險保障、永續經營、社會安康」之企業核心價值。

元大人壽 微型保險

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