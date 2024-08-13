一銀承辦力成、超豐持股信託

為使員工共享公司經營績效成果，力成科技（6239）暨超豐電子與第一銀行共同舉行員工持股信託簽約儀式，將依據員工每月提存之自提金，公司相對提撥獎勵性質之公提金，透過信託機制委託第一銀行，鼓勵同仁長期定期投資並持有公司股票，讓員工可以共享公司股東權益價值。

力成科技成立於1997年，為國內第二大及全球第五大半導體封測廠，在全球積體電路的封裝測試服務廠商中居於全球領導地位，並於2023年獲得GCSA「全球企業永續獎」及TCSA「台灣企業永續獎」六大永續獎項的肯定；力成科技子公司超豐電子為專業IC封裝測試廠，提供國內外客戶優質服務，營運績效卓越。

力成科技暨超豐電子除了持續研發新技術及維持業界領先地位外，也致力於員工福利的提升，今年更將「員工持股信託」納入員工福利計畫，預計總受惠員工人數將達8,000人。

本次的合作主要是借重第一銀行在員工持股信託業務方面的豐富經驗，以及全方位的信託服務，幫助同仁在工作打拚之餘，亦能藉由員工持股信託計畫的推動，達到與公司共好多贏的企業永續經營理念。

第一銀行自2021年起，已連續三屆獲得多元信託創新獎「員工福利信託創新獎-優質獎」的肯定，協助客戶打造幸福企業、營造友善職場環境。

藉由專業的服務團隊以及完善的員工帳戶資產查詢系統，並且透過內部人才培育、教育推廣、異業結盟與系統不斷精進提升，竭誠用心提供更全面的信託服務，同時積極響應政府所推動員工福利信託業務，以展現對ESG（環境、社會、公司治理）政策目標之支持與實踐。