玉山推新卡 進軍點數生態圈

權益切換卡再加入生力軍。玉山銀行昨（12）日全新推出「玉山Unicard」信用卡，以涵蓋生活所需的百大特店為基礎，提供簡單選、任意選、UP選三大方案，卡友可透過玉山Wallet App自主選擇最優惠方案，不需天天切換。目標百萬張。同時推出e point點數回饋，正式進軍點數生態圈。玉山銀行董事長黃男州宣示，這是玉山長期最重要的信用卡。

玉山Unicard以獨特Unique、「由你」諧音命名，卡面設計以調色盤繽紛點點從內而外共三層排列成字母C，代表三種選擇方案，也象徵玉山e point點數1點＝1元新回饋機制。黃男州表示，對玉山Unicard期許很深，是一張累積玉山品牌及顧客忠誠度最重要的信用卡，會投入各方面資源，讓顧客愛用。

簡單選方案由系統預設不需設定，在百家特店刷卡消費最高享3.5%回饋，適合不受拘束的卡友；任意選方案可於玉山Wallet App選定八家特店，消費最高享4%回饋；市場首創訂閱制UP選方案最高5%回饋，則適合每月刷卡消費額度較高卡友，卡友只要完成兩項指定任務，即可免費訂閱或以99點玉山e point訂閱。精選百家特店涵蓋十大類別、100間以上特店，如LINE Pay、新光三越、Uber Eats等，所有方案依照日曆月最後一天所選擇方案或設定特店回饋。

值得注意的是，玉山Unicard及e point點數，是繼國泰及今年台新銀行之後，又一家權益切換卡和完整點數生態圈的建置。不過，相比之下玉山再進化，首創訂閱制UP選方案、不用天天切換，並精選涵蓋多數消費場景的百大特店，解決顧客常忘記切換、太燒腦的痛點。

玉山Unicard結合新推出的玉山e point點數，以玉山Wallet App為核心，整合台灣Pay、TWQR及日本PayPay支付，透過玉山Wallet綁定Unicard，即可於全台超過45萬貼有台灣Pay、TWQR標章，以及日本500萬家PayPay商店消費、折抵；另還可在e point專區兌換多元商品。

玉山Unicard卡片採用PETG環保材質，更結合伊甸基金、喜憨兒基金等，民眾捐款同等享有e point回饋。