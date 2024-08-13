陽信銀前七月每股盈餘1.07元

陽信銀行昨（12）日公布7月份自結獲利顯示，單月稅前盈餘達5.17億元，累計前七月稅前盈餘為36.38億元，稅前每股盈餘1.07元。在授信品質方面，7月底逾放比為0.13%、備抵呆帳覆蓋率926.82%，兩項指標皆優於同業平均。此外，陽信銀行總資產為7,336億元，淨值達472億元，較去年同期分別上升5.31%及7.97%，營運規模穩健成長。

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